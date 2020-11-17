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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:31:48 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0946560,93
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0995140,90
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0970510,90
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0913690,89
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1093650,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0172450,31
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0201960,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0479482,51
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0421791,93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0448521,09
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0455460,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1055890,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1083321,22
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0737541,14
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0320950,84
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0218800,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1241420,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0284920,70
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0231050,38
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0332090,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0392570,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0558750,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0304011,08
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487191,07
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0506191,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0487981,07
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0477161,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0229440,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0706950,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0738780,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0696940,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0308430,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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