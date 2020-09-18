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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:30:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054837 0,39
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070775 0,36
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061351 0,33
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066693 0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013091 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016212 0,22
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018357 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037907 0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042436 0,67
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026268 0,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076600 0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067344 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 0,43
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014570 0,34
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020335 0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,030115 0,25
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020535 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027597 0,51
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020585 0,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047048 0,29
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029647 0,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033055 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064687 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024723 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068767 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062682 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022551 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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