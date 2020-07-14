BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076244
|0,42
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079755
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045288
|0,26
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063518
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081365
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018095
|1,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015610
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040736
|4,03
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090275
|3,45
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037267
|3,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070777
|3,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,043651
|2,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019854
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026190
|1,93
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023874
|1,90
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053263
|1,82
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,082881
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029167
|3,86
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020253
|3,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043455
|3,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030543
|3,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025382
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040838
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041790
|0,23
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039105
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041681
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041218
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024359
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022225
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063712
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067543
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067739
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)