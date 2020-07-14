  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:25:50 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076244 0,42
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079755 0,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045288 0,26
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063518 0,18
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081365 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018095 1,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015610 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040736 4,03
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090275 3,45
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037267 3,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070777 3,13
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,043651 2,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019854 2,26
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026190 1,93
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023874 1,90
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053263 1,82
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,082881 1,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029167 3,86
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020253 3,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043455 3,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030543 3,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025382 1,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040838 0,23
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041790 0,23
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039105 0,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041681 0,21
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041218 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024359 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022225 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063712 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067543 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067739 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı