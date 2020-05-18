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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:12:32 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058084 0,57
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025179 0,17
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,929342 0,11
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,634138 0,09
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025858 0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006445 3,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017760 1,60
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035514 0,53
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,934676 0,19
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,351610 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,981766 1,44
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,226238 1,32
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,961165 1,18
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,691963 1,15
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,311403 1,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,184621 1,86
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,059460 1,31
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,117934 0,82
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,445776 0,49
HSBC Portföy Değ. Fon 103,249868 0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,425208 0,71
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,535286 0,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,914346 0,55
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,976286 0,37
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051465 0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,003180 4,38
Garanti Portföy Altın Fonu 0,107077 0,29
İş Portföy Altın Fonu 0,042136 0,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,092087 0,24
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032270 0,24
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,224867 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057792 0,07
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,970071 0,07
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,989037 0,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,799703 0,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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