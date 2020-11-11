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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:46:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054731 2,31
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050504 1,01
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054543 0,80
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,102973 0,78
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074218 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017465 0,62
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019889 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072526 2,27
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043429 1,68
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,076677 1,32
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032713 1,10
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,138263 1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,025122 1,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,032740 1,06
VEM Dinamik Değişken EYF 0,067628 0,91
HEM Dinamik Değişken EYF 0,023108 0,90
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,021557 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022839 1,57
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032841 1,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039007 0,93
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030350 0,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055657 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022886 0,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063620 0,05
HEM Para Piyasası EYF 0,024178 0,05
VEM Para Piyasası EYF 0,066262 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027757 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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