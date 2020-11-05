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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:25:41 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049716 0,71
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,123549 0,70
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092787 0,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,141361 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,140110 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019393 1,01
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017295 0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040968 3,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040681 2,56
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043138 2,23
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096556 1,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072407 1,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,126404 2,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,178829 2,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,099760 2,26
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023464 1,70
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,031846 1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021442 2,05
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030844 2,04
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052106 1,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036468 1,79
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033932 0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF 0,024118 0,04
VEM Para Piyasası EYF 0,066101 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071057 0,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069442 0,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022831 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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