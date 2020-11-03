  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:04:00 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067083 0,64
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076736 0,56
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100559 0,55
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072947 0,54
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054044 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017073 0,77
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019079 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,044054 2,23
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027260 2,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,126576 2,12
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029942 2,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039037 2,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011738 9,39
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019056 2,03
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069431 1,23
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013754 1,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,072780 1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020966 2,64
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030155 2,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050792 2,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035560 2,40
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,028078 1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016680 1,74
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053054 1,60
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051870 1,60
NN Hay. Em. Altın EYF 0,033058 1,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052970 1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068626 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063435 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070309 0,01
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073456 0,01
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025041 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Gizemli hastalık paniği! 15 kişi öldü
Dünya

Gizemli hastalık paniği! 15 kişi öldü

Nijerya'nın Delta eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay