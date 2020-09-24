  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:03:47 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084352 0,45
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061772 0,44
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,087124 0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013112 0,42
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092212 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016322 0,37
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018295 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058988 1,78
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091239 1,01
HEM Hisse Senedi EYF 0,020157 0,81
VEM Hisse Senedi EYF 0,078699 0,80
ZEM Hisse Senedi EYF 0,020876 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019076 2,03
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026797 1,21
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090328 1,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162334 0,99
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113901 0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029267 0,70
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020318 0,69
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028046 0,37
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025793 0,25
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024513 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024765 0,03
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064793 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068876 0,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067858 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072660 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'ları Türkiye'den daha iyi kullanan bir ülke yok d..
Tercih robotu
Eğitim

Tercih robotu

Tercih robotu nedir? Tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK ATLAS tercih robotu nasıl açılır? Tercih robotu hakkında merak edilenler…..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı