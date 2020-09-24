BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084352
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061772
|0,44
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,087124
|0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013112
|0,42
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,092212
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016322
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018295
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,058988
|1,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091239
|1,01
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020157
|0,81
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,078699
|0,80
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,020876
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019076
|2,03
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026797
|1,21
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,090328
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,162334
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,113901
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029267
|0,70
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020318
|0,69
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028046
|0,37
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025793
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024513
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024765
|0,03
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064793
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068876
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067858
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072660
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)