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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:19:25 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,047672 0,67
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,089953 0,35
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,064715 0,32
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067101 0,30
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047914 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014405 0,85
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031131 0,48
VEM Birinci Değişken EYF 0,042481 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113532 0,16
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,020802 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026746 0,65
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029147 0,03
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013467 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048369 0,94
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048504 0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050025 0,94
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030105 0,94
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015245 0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062372 0,04
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064378 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068258 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068440 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024609 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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