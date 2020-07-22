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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:30:30 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103943 0,84
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077855 0,81
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041521 0,80
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118674 0,79
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079912 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040737 2,30
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034887 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,151096 1,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,084131 1,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,105496 1,27
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,092212 0,87
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028387 0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025015 0,21
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013567 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043050 0,56
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026323 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042021 0,56
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044634 0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041062 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023516 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067580 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068560 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026079 0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026988 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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