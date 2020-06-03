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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:51:12 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042950 0,58
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079223 0,51
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,081571 0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,077135 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075173 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017260 0,35
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015078 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032245 2,69
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036814 2,01
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028616 1,12
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121770 1,11
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097970 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085597 0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061448 0,68
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022439 0,66
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013125 0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067386 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023969 0,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027632 0,59
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039297 0,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020275 0,32
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024192 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023304 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024168 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063851 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029623 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070938 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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