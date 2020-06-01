BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,077429
|1,26
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073998
|1,20
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,043764
|0,83
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,061927
|0,64
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075751
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014981
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,101171
|0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,061733
|0,44
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,116672
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,132135
|0,44
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,111648
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017419
|1,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,084605
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,096101
|0,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076650
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,138100
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023583
|1,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038525
|0,76
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027090
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,023953
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024639
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038717
|0,59
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040359
|0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024593
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040887
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039526
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070906
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066259
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029610
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063823
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025832
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)