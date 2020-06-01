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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:17:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077429 1,26
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073998 1,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043764 0,83
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061927 0,64
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075751 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014981 1,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,101171 0,45
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,061733 0,44
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,116672 0,44
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,132135 0,44
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,111648 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017419 1,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084605 0,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096101 0,50
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076650 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138100 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023583 1,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038525 0,76
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027090 0,70
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023953 0,39
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024639 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038717 0,59
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040359 0,59
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024593 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040887 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039526 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070906 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066259 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029610 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063823 0,07
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025832 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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