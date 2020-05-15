BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020268
|0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029960
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059706
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,030702
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067022
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032674
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018377
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,018616
|0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,019879
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,018681
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018671
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027842
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013363
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024201
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014912
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040799
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041358
|0,78
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024883
|0,78
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039993
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042565
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066930
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024069
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067641
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068325
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029497
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)