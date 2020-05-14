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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:45:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075572 0,51
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072569 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043088 0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020248 0,08
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070637 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016687 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061558 0,88
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022829 0,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076843 0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037192 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030525 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018284 1,19
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023045 0,97
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018557 0,72
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,074486 0,69
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019966 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024996 2,06
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017369 2,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025584 1,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036430 1,58
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030374 0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021958 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068311 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066760 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024064 0,03
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062926 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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