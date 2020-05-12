BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113938
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099502
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112650
|0,60
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076480
|0,59
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039744
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016501
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075219
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031421
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046797
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029693
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017821
|1,34
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024086
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,047626
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019795
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,073133
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035042
|1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024609
|1,53
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023796
|1,28
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016537
|1,27
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,023285
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066611
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066728
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,068278
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067595
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021947
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)