BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,060768
|-1,00
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,062372
|-0,96
|BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,065109
|-0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,073254
|-0,95
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026816
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015162
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013213
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,029528
|-1,87
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031934
|-1,80
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037416
|-1,43
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,020071
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,043641
|-1,11
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,012388
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108110
|-1,40
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059702
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,073435
|-1,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,074007
|-1,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019950
|-0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,011101
|-0,18
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,020625
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF
|0,021492
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,017587
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027657
|-0,43
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016682
|-0,43
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,027651
|-0,42
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,016933
|-0,42
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,028538
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ