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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,060768-1,00
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,062372-0,96
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,065109-0,96
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,073254-0,95
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,026816-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,015162-0,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,013213-0,40
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,029528-1,87
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,031934-1,80
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037416-1,43
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,020071-1,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,043641-1,11
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,012388-1,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108110-1,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,059702-1,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,073435-1,25
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,074007-1,09
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,019950-0,85
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,011101-0,18
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,020625-0,06
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,021492-0,05
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,017587-0,03
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027657-0,43
NN Hay. Em. Altın EYF0,016682-0,43
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,027651-0,42
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,016933-0,42
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028538-0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
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