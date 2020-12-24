BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099184
|-0,26
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095427
|-0,24
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,074830
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,056471
|-0,13
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053553
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014366
|-0,27
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021468
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,047192
|-0,08
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047059
|-0,07
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019831
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028654
|-0,20
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028750
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051485
|-0,28
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048675
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048198
|-0,28
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030071
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050022
|-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)