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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:20:47 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099184-0,26
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095427-0,24
NN Hay. Em. Değ. EYF0,074830-0,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,056471-0,13
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,053553-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014366-0,27
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,021468-0,16
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,047192-0,08
VEM Birinci Değişken EYF0,047059-0,07
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019831-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028654-0,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028750-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051485-0,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048675-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048198-0,28
NN Hay. Em. Altın EYF0,030071-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050022-0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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