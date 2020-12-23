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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:09:53 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054116-0,49
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050385-0,46
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073795-0,45
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,102617-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057008-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,044176-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014405-0,60
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032867-0,53
VEM Birinci Değişken EYF0,047090-0,10
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,021903-0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075140-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028765-0,42
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028711-0,36
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,019878-0,25
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026615-0,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026650-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,048083-4,09
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050075-4,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050160-4,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045587-3,90
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051631-3,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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