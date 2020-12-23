BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054116
|-0,49
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050385
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073795
|-0,45
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,102617
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057008
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044176
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014405
|-0,60
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032867
|-0,53
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047090
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,021903
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075140
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028765
|-0,42
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028711
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019878
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026615
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026650
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048083
|-4,09
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050075
|-4,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050160
|-4,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045587
|-3,90
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051631
|-3,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)