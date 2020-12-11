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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:06:31 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030432-0,04
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051213-0,04
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,103188-0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,074747-0,02
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044975-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052667-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101993-0,77
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,033008-0,76
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,182952-0,75
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,129049-0,71
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019590-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,019757-0,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021843-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045951-0,66
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048740-0,65
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049742-0,63
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015172-0,60
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053700-0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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