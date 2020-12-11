BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030432
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051213
|-0,04
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103188
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074747
|-0,02
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044975
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052667
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101993
|-0,77
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033008
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182952
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129049
|-0,71
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019590
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019757
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021843
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045951
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048740
|-0,65
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049742
|-0,63
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015172
|-0,60
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053700
|-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)