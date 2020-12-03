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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:07:02 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057481-0,32
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,073946-0,19
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,102565-0,19
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074571-0,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049243-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017620-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,075020-0,83
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,158956-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,091991-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,092302-0,07
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,031225-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019400-0,56
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020227-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019440-0,27
VEM Katkı EYF0,019552-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020093-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029176-0,43
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019845-0,18
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,028027-0,12
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013557-0,10
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,027491-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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