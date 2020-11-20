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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:49:12 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,091777-0,45
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095250-0,36
NN Hay. Em. Değ. EYF0,073436-0,22
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073321-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,056773-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,048340-1,84
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,042188-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014258-1,68
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032023-0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073693-0,39
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,098322-0,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,108662-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028489-0,63
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026265-0,27
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,027684-0,20
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,019029-0,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029654-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049551-1,67
ZEM Altın Katılım EYF0,049306-1,62
VEM Altın Katılım EYF0,051365-1,62
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047993-1,62
HEM Altın Katılım EYF0,030198-1,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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