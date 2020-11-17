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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:31:48 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,025795-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,023498-0,06
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,073103-0,03
VEM Borçlanma Araçları EYF0,024975-0,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,071553-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,074823-0,83
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,089881-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,089660-0,40
HEM Hisse Senedi EYF0,023632-0,40
ZEM Hisse Senedi EYF0,024509-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019682-0,41
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,025557-0,29
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,142460-0,25
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,089430-0,24
VEM Dinamik Değişken EYF0,070503-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,027691-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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