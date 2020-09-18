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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:30:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020037 -0,42
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067989 -0,40
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051619 -0,37
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031170 -0,36
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,071562 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044155 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,27
VEM Katkı EYF 0,018178 -0,86
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030700 -0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,37
HEM Katılım Standart EYF 0,020856 -0,07
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025824 -0,07
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013142 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020725 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016305 -0,64
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030521 -0,62
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049038 -0,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054005 -0,62
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015450 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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