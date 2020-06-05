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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:17:42 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077084 -0,34
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,044304 -0,34
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077101 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036196 -0,28
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042599 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017322 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032371 -1,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037342 -0,86
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033407 -0,54
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035932 -0,13
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019961 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019336 -0,41
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,038427 -0,39
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018459 -0,38
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019785 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018641 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023908 -0,57
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015508 -0,16
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,028508 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024231 -0,07
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,023592 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013017 -0,53
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012264 -0,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038747 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040080 -0,53
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038336 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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