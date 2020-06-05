BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077084
|-0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,044304
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077101
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036196
|-0,28
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042599
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017322
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032371
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037342
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033407
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035932
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019961
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019336
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,038427
|-0,39
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018459
|-0,38
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019785
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018641
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023908
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015508
|-0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,028508
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024231
|-0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,023592
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013017
|-0,53
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012264
|-0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,038747
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040080
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,038336
|-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)