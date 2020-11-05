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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:25:41 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047928 -0,08
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095684 -0,06
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098950 -0,05
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035878 -0,04
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041282 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068004 -0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031026 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055496 -0,11
HEM Altın Katılım EYF 0,033752 -0,10
VEM Altın Katılım EYF 0,057430 -0,10
ZEM Altın Katılım EYF 0,055122 -0,10
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016862 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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