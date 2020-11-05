BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047928
|-0,08
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095684
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,098950
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035878
|-0,04
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041282
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068004
|-0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031026
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055496
|-0,11
|HEM Altın Katılım EYF
|0,033752
|-0,10
|VEM Altın Katılım EYF
|0,057430
|-0,10
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,055122
|-0,10
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016862
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)