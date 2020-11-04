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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:27:11 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010726 -0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047968 -0,10
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,08
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041296 -0,07
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023722 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068545 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010845 -7,61
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020954 -0,52
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017155 -0,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020467 -0,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020889 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019226 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016232 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013027 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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