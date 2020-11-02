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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:47:18 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041405 -0,21
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043889 -0,18
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010759 -0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076316 -0,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048071 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,046006 -2,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038235 -1,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092919 -1,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075994 -1,45
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076162 -1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018676 -1,00
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,027119 -0,94
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022931 -0,92
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022781 -0,87
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013601 -0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020426 -2,25
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029403 -2,25
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033111 -1,00
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027732 -0,91
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019166 -0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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