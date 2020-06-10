BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103507
|-0,46
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044213
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117296
|-0,45
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079624
|-0,44
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077474
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017388
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015190
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033459
|-0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024719
|-0,80
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,058937
|-0,76
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019977
|-0,74
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098634
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017541
|-1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018585
|-0,61
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018345
|-0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018524
|-0,57
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019662
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018424
|-0,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026539
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,031278
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,026167
|-0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016895
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)