  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:52:18 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103507 -0,46
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044213 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117296 -0,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079624 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077474 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017388 -0,23
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015190 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033459 -0,95
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024719 -0,80
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058937 -0,76
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019977 -0,74
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,098634 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017541 -1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018585 -0,61
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018345 -0,57
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018524 -0,57
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019662 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018424 -0,34
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026539 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031278 -0,07
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026167 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016895 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı