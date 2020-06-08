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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:54:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011059 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081755 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018501 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018965 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013365 -0,14
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023713 -0,13
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020014 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024980 -0,16
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018870 -0,15
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018498 -0,13
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026177 -0,13
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031287 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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