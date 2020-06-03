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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:51:13 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077231 -0,50
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,074170 -0,44
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077256 -0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072551 -0,38
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042680 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013402 -0,69
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018580 -0,54
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019273 -0,50
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018671 -0,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019506 -0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024591 -0,22
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012619 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040824 -0,21
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024950 -0,20
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042305 -0,19
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040545 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039821 -0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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