  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:17:55 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,020054 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020473 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030309 -0,02
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076200 -0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060527 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017013 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032360 -0,92
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035310 -0,62
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023929 -0,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019309 -0,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063204 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,010984 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028501 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,075905 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019062 -0,07
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026454 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023944 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı