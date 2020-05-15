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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:51:33 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076607 -1,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098186 -1,57
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073429 -1,54
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112506 -1,51
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111236 -1,50
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016586 -0,61
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014649 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033086 -3,56
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046809 -1,33
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018476 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022995 -1,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,112851 -1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080343 -1,88
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,134427 -1,66
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074796 -1,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093364 -1,57
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026223 -1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023034 -0,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017251 -0,68
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024838 -0,63
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015147 -0,48
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,025360 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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