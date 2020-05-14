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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:46:17 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011818 -0,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074578 -0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076646 -0,35
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,114235 -0,34
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099750 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014697 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029930 -1,88
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034306 -1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076009 -1,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,136691 -1,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058836 -1,14
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,094852 -1,13
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081885 -0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025170 -0,47
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024196 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012586 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012571 -1,25
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024690 -1,25
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039684 -1,25
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040482 -1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041037 -1,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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