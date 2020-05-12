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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:51:18 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072616 -0,12
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065918 -0,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075529 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,051097 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023513 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014706 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030620 -1,23
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026157 -0,40
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,111413 -0,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018382 -0,21
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024355 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016741 -0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059963 -0,37
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,119707 -0,15
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,019677 -0,14
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082516 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025485 -0,40
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024243 -0,13
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027770 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025151 -1,47
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041235 -1,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041801 -1,47
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040423 -1,47
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043018 -1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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