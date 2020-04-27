BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070294
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073095
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029455
|-2,31
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033787
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058402
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)