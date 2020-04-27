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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

2020-04-27 14:40:25 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070294 -0,12
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073095 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029455 -2,31
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033787 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058402 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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