  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi
Dünya

Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

İran lideri Ali Hamaney, ülkesiyle Esed rejimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 03:10:00 -
Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

Fars Haber Ajansı'na göre, Hamaney, Tahran'a sürpriz ziyarette bulunan Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Esed'in Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Suriye'deki rejimin lideri Esed, Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay