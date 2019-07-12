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Besra Duman'dan altın madalya

- Milli sporcu, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar 55 kiloda altın madalya elde etti

12 Temmuz 2019 Cuma 16:52
Besra Duman'dan altın madalya


ANKARA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Besra Duman, altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç kadınlar 55 kiloda Besra Duman, 105 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 20 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:52
  1. Besra Duman
  2. Para Halter Dünya Şampiyonası
  3. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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