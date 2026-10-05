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Yerel Besni’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Yerel

Besni’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Besni’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültüsü hayatı olumsuz etkilerken, peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler ve duyulan gök gürültüsü dikkat çekti. Şimşeklerin oluşturduğu yoğun ışık nedeniyle karanlık gökyüzü zaman zaman adeta gündüze döndü.

İlçe genelinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, gök gürültüsü ve şimşekler de gece boyunca etkili oldu.

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