Besni’de kavşak kazası: 4 yaralı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kaza, Besni-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan Terbizek yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. idaresindeki 46 LB 909 plakalı otomobil ile Yusuf Y. yönetimindeki 02 AFN 191 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan yolcular sıkışarak yaralandı.
Yaralılar itfaiye yardımıyla çıkarıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan;
- Halil A.
- Ali R.
- Tuncay L. * Hatice Ç.
Besni Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık durumları iyi
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.