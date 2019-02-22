Besni’de CHP’nin seçim irtibat bürosu açıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adıyaman’ın Besni ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

CHP Besni Belediye Başkan Adayı Vakkar Acar’ın seçim irtibat bürosu açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Besni’nin sosyal belediyeciliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Başımızda siyasi iktidar var. Bu siyasi iktidar 17 yıl önce başa geldi. 17 yıl önce memlekette ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik krizde bu arkadaşların bir sorumluluğu yoktu. Şimdi 2002 yılındaki ekonomik krizden daha büyük kriz var. Bundan iktidar sorumludur. Şimdi seçmen bunun hesabını sormayacak mı? 2002’de ki ekonomik krizin hesabını iktidara sordu seçmen, bunu da soracaktır. Sandık önüne geldiğinde, kararını ver. Eğer bir yerlerde yanlışlık var diyorsan, 17 yıldır bu iktidarın sorumluluğu var diyorsan değiştir.

Bu memlekette hak eden hak ettiğini almalıdır. Memlekette bir beka problemi var. Beka problemi çıkarını kaybedenler içindir. Kimler geldi kimler geçti. Devlet devam edecektir. Bu memlekette hiçbir siyasetçi seçimi kaybetti diye bir beka sorunu olmamıştır. Belediyede çalışan hiçbir işçinin işiyle ekmeğiyle sorunumuz yok. Kimse işinden ekmeğinden olmayacak. Bizim amacımız işsiz aşsız olanlara iş ve aş temin etmektir” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’de konuşmasında, “Bu gün Besni’de çok büyük bir coşkuyu birlikte yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerinde inşallah Besni ilçesinde seçimi kazanacağız. Bu bir yerel seçim var. Memlekette beka sorunu yoktur. Türkiye’nin yoksulluk ve işsizlik sorunu var. Türkiye’de ateş mutfağa düşmüştür. 31 Mart seçimlerinde seçmen gereğini yapacaktır” diye konuştu.

Belediye Başkan Ardayı Vakkas Acar ise konuşmasında, “Besni ilçesi hak ettiği yerin çok çok gerisinde kalmış bir ilçedir. Bu bizleri çok üzüyor. Besni hizmet istiyor. Besni ayrıştırılmaktan, ötekileştirilmekten usanmış, huzur ve hizmet istiyor. Sosyal demokrat zihniyet Besni’ye daha iyi hizmet yapabilir. Besni ilçemizde ne bir sosyal faaliyet, ne bir sosyal faaliyet, ne bir sosyal alan bulunmuyor. İlçemizde çok büyük bir yoksulluk ve sefalet var. Besni ilçemiz iktidardan yeterince faydalanamamış.Besni ilçemize hastane dışında bir şey yapmamışlar. Onlar ayrıştırdılar ama biz kucaklayacağız” dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayının bir çok il, ilçe ve beldede kazanacağını belirterek, Vakkas Acar’a başarılar diledi.

Çakmak, “Besni’de iş aş, sağlık ve insanca yaşam bizimle birlikte gelecek. Biz Besni’de kent kimliğini yeniden oluşturacağız. Vakkas Acar başkanımız yeniden bir Besni inşa edecektir. Kendisine inanıyoruz. Yolumuz ve bahtımız açık olsun” dedi.

CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç ise, 31 Mart seçimlerinde gençlerin yüzünün güleceğini belirterek, “Önümüzde zorlu bir seçim var. 31 Mart’ta Besni’mizin geleceğini oyalayacağız. 31 Martta Besni’de geçlerimizin geleceğini oylayacağız. Besni de ki kadınlarımızın geleceğini oylayacağız. 31 Mart’ta Besni’de ki çocuklarımızın geleceğini oyalayacağız. Gelin hep birlikte güzel ilçemizi yeniden inşa edelim ve ilçemizin bir beş yılını daha heba etmeyelim.17 yıllık iktidar döneminin hiçbir nimetinden faydalanamayan hem yerelde hem genelde yönetilemeyen şahsi çıkarlara heba edilen bir ilçe olduk. Bizler artık masal dinlemek istemiyoruz, şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz. İşte biz buna dur demek istiyoruz. 31 Mart’ta buna son verelim, gelin hep birlikte Besni’mizi köylüsüyle şehirlisiyle modern, sosyal, yemyeşil bir şehre kavuşturalım.işte tam bu noktada sizlere hizmet edecek dürüst, çalışkan tecrübelikendini kanıtlamış alnı acık dürüst pak bir adayımız var sizin içinizden biri olan Vakkas Açar a sahip çıkmanızı ve desteklemenizi istiyorum . 100 gündür sahadayız. Bu süre içerisinde halkımızı, esnafımızı, işçimizi, gençlerimizi, kadınlarımız, çocuklarımızı dinledik. İlçemizin tüm sorunlarına çözümbulmak için projelerimizi hazırladık. Bu projeleri bir bir hayata geçirmek için sizlerden yetki istiyoruz” şeklinde konuştu.