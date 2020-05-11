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Aktüel

Besni’de Atatürk Caddesi trafiğe açıldı

Bir hafta süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılan Atatürk Cadde, yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:25:35 -
Besni’de Atatürk Caddesi trafiğe açıldı

Bir hafta süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılan Atatürk Cadde, yeniden açıldı.


Besni ilçe Hıfzıssıhha kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu Atatürk Caddesini araç ve yaya trafiğine 1 hafta süre ile kapatılması karar vermişti. Bir haftanın dolmasının ardından cadde yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.


Besni Belediyesi ekipleri cadde trafiğe açılmadan önce, baştan sona yıkayarak dezenfekte etti. Besni belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, vatandaşları korona virüse karşı alınan önlemlere uymaya davet ederken, “Korona virüs salgını dolayısıyla ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 1 haftalığına kapatılan ilçemizin en yoğun caddesi olan Atatürk Caddesi’nin yeniden trafiğe açılması dolayısıyla ekiplerimiz tarafından dezenfekte ilaçla yıkandı” şeklinde açıklamada bulundu.

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