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Besni Belediyesi’nden ‘kamu zararı’ ile ilgili açıklama

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi, ‘Kamu Zararı Oluşturulan İşlemler’ başlığıyla yayımlanan rapor ile ilgili açıklamada bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:38
Besni Belediyesi’nden ‘kamu zararı’ ile ilgili açıklama

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi, ‘Kamu Zararı Oluşturulan İşlemler’ başlığıyla yayımlanan rapor ile ilgili açıklamada bulundu.


Bazı medya kuruluşlarında“AKP’li vekillerin 42 bin liralık şıra ikramı belediyeden karşılanmış” başlığı ile yer alan haberler üzerine Besni Belediye Başkanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu.


Besni Belediyesi web sayfasında yer alan açıklamada:


“Raporda, ‘Bazı alımı yapılan şıra alımlarının TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’a gelen misafirlerine ikram etmesi için şıra alım bedeli’ adı altında harcama belgeleri düzenlenmesine rağmen, bu şıraların TBMM’ye gönderildiğine dair bilgi belgenin bulunmadığı, bu gıdaların en son yine gerçekleştirme görevlisi Hasan Hüseyin Akbaş’ın zimmetinde göründüğü tüm alımların bu kişi tarafından gerçekleştirildiği, böylelikle 436 bin 529 TL kamu zararına neden olduğu incelenmiştir’ denilmiştir.


Buna göre kamunun uğratıldığı zararın soruşturulması ve ilgili kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Konunun raporda da belirtildiği üzere Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner ile ilgili sadece harcama belgeleri üzerinde isimlerinin bulunuyor olması sebebiyle zan altında bırakıldığı açıktır. Soruşturmaya konu harcama belgelerinin incelenmesi bağımsız yargının alanına girmekle birlikte sadece 2018 yılı içerisinde yapılan şire harcamaları adı altında teslim makbuzu dahi olmayan ürünlerin açıklama kısmına Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Eski Milletvekili Mehmet Metiner’in isimleri kullanılmıştır. Adı geçen milletvekillerine raporda beyan edilen harcama konusunda böyle bir teslimatın yapılmadığı tarafımızdan tespit edilmiş olup, konu ile ilgili olarak adı geçen gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi hakkında soruşturma başlatılmıştır.


Söz konusu müfettiş Raporunda açıkça, ‘Dolayısıyla belediyeye alınan şire malzemelerinin ne zaman, ne miktarda, nereye veya kimlere verildiğinin belirli olması gerekmektedir. Ancak, alım yapıldığı belirtilen tüm mallar gerçekleştirme görevlisi Hasan Hüseyin Akbaş tarafından alınmış olup bu malların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi belgeye tesadüf edilmemiştir.


Belediye adına yapılan harcamalarda şüphe uyandıran işlemler söz konusudur. Raporda da açıklandığı üzere yapılan tek taraflı harcama kalemleri düzenlemek suretiyle kamunun zarara uğratılması ve bazı kişi ve kuruluşlar töhmet altında tutulduğu görüldüğünden belediye adına yapılan harcamalar inceleme ve soruşturma konusu edilmiştir.


Yapılan inceleme sonucunda raporda,haksız ve hukuksuz şekilde yapılan usulsüz harcamalara bazı şahısların ismi üzerinden kılıf bulma gayreti ile hareket edildiği kuşkusu üzerine yasal süreç başlatılmıştır. Bu şire malzemeleri taşınır kayıtlarından toplu halde çıkılmış olup nereye, ne zaman ve ne miktarlarda verildiği belli değildir’ ifadeleri yer almaktadır. Buna rağmen söz konusu haberin tarafsız yayın ilkelerine aykırı olarak içerikle alakalı raporun bir kısmının yanlı bir şekilde işlendiği görülmektedir.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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