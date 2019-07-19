Besleyici ve koruyucu bebek kremi tarifi

Bebeğinizin cildini doğal ve bildiğiniz ürünlerle korumanız, attığınız en önemli adımlardan biri olacaktır. Piyasada doğal olduğu söylenen fakat içerisinde kimyasallar barındıran bir dünya malzeme var. Cilde sürülen bu ürünlerin, daha dikkat edilmesi gerekirken her tür kimyasallar barındırıyorlar. Özellikle bebeklerin cilt bakım ürünlerinde "hangi malzemeye dikkat edilmesi gerekiyor" çok önemli bir konu...

Bu kadar problemli bir piyasada kendi malzemelerinizle bir ürün yapmanız en güzel seçenek olacaktır. Doğal yağlarla bebeğinize koruyucu ve nemlendirici krem yapmak için;

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı shea yağı

1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı

5 damla sedir ağacı yağı

5 damla lavanta yağı

bebek pudrası

Pudra haricindeki bütün malzemeleri karıştırma kabına alın. Benmari usulü ile hafif hafif karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

İstediğiniz kıvama gelene kadar, isteğinize göre içerisine bir miktar bebek budrası ekleyin. Pudra eklemeden de kullanabilirsiniz.

Aynı şekilde güneşten koruyan kremi evinizde yapmanız mümkün. Kimyasallardan uzak tutarak çocukların kişisel bakımlarını yapabilirsiniz.