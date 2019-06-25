Bebeklerin cildi kadar hassas losyon | Koruyucu bebek kremi

Bebeklerin cildi hyaluronik asit sayesinde çok yumuşaktır. Bu asit vücudumuzda devamlı bulunur. Belli bir süre sonra azalır, fakat düzenli bir cilt bakımı yapılmadığı takdirde hızlıca kaybolur.

Bebeklerdeki bu hassaslığı, onlar büyüyene kadar muhafaza etmek için, evde kendi bildiğiniz malzemelerle bakım yapmak en doğalıdır.

Özellikle yoğun maddeler kullanmadan, inceltilmiş şekilde yağları kullanmanızda fayda var.

Yoğun ve kötü hava koşullarından koruyucu bebek kremi için gereken malzemeler;

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı keçi sütü

2 yemek kaşığı su

Öncelikle ayçiçeği yağını benmari usulü ısıtıp, bakterilerinden arındırıp soğutun. Keçi sütünü kaynatıp soğutun. Suyunuzu da 2 taşım kaynatıp soğumaya alın. Ardından bütün malzemeleri karıştırın. Cam bir şişe içinde muhafaza edin.

Gece yatmadan önce bu karışımı uygulamanız en sağlıklısı olacaktır. Krem formunda saklamak içinse, pudra koyarak koyu olmasını sağlayabilirsiniz.

Güneşten koruyucu bebek kremi için gereken malzemeler;

1 salatalık suyu

1 yemek kaşığı zeytin yağı

Salatalık suyu miktarınca, maden suyu

Bütün malzemeleri bir kap içerisine doldurarak dolapta saklayın. Güneşe çıkmadan önce ya da çıkıp hasar aldıktan sonra doğal yöntemlerle kendinizi ve bebeğinizi koruyabilirsiniz.