Cilt bakım ürünlerinin içerisindeki hangi maddelere dikkat edilmeli?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız sıvı sabunlar dahi, çok satanlar arasına girsin mantığı ile, birçok kimyasal ve katkı maddesine maruz kalıyor. Daha renkli, daha canlı ya da fazla hijyen sağlasın düşüncesi üreticiyi bunu yapmaya zorluyor adeta. Peki içindekiler kısmına baktığımızda, hangi ürüne dikkat etmeliyiz?

1-Paraben

Adını son zamanlarda sık sık duyduğumuz parabenler; deodorant, diş macunu, saç kremi ve şampuanları gibi daha birçok kozmetik ürününün içerisinde yer alıyor. Metilparaben, etilparaben gibi birçok çeşidi vardır.Aşırı kullanımı, ciltte hassasiyet ve deri döküntüsüne sebebiyet verir.



2-Kurşun

Birçok kozmetik ürünün içerisinde fark ettirilmeden hayatımıza sokulan kurşun oldukça zararlıdır.Kurşun "nörotosin" olarak geçen bir toksik maddedir. En ufak zerresi dahi zararlıdır. Toz halinin solunması durumunda kan ve ciğerler dahil bütün vücuda yayılabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle içerisinde "eser miktarda" dahi belirtilse, o kozmetik ürününü kullanmak sağlıklı değildir.

3-Silikon

Tek tip bir görüntü elde edilmesini sağladığı için, kremlerin içerisinde kullanılan silikon, gözenekleri tıkayarak bunu başarır. Dolayısıyla, terlemeyi önleme, siyah nokta, sivilce ve toksik maddelerin birikimi gibi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir.

Ucuz olan kremlerin içerisine mutlaka bakarak, silikon olup olmadığını kontrol edin. Özellikle yağlı ciltlerin kullanmaması gereken bu maddeden uzak durmalısınız.

4-Ftalat

Bebek pudraları, losyonları ve şampuanlar içerisinde bolca bulunan ftalat maddesi oldukça zararlıdır. Cilt, bu madde ile temasa geçtikten bir süre sonra, maddeyi emer. Bu da kimyasal etkilere maruz kalmanın yanı sıra, hormonal bir değişim süreci yaşamanıza sebep olur.

Aynı zamanda bu maddeyle çok haşır neşir olan kişilerin insülin direncinin düştüğü, maddenin göbekte toplanması sonucu yağları tuttuğu ortaya çıkmıştır.

5-Amonyak

Amonyaklar cilt için en tehlikeli maddelerin başında gelir. birçok kozmetik ürününün içerisinde yer alan, derin hasarlar bırakan ve keskin bir maddedir. Ağız, göz ya da buna benzer nemli bir bölgeyle teması halinde madde, hücre zarlarına cevap vererek hücreleri öldürür.

Dönüşü olmayan problemlere dahi sebebiyet verebilecek oldukça zararlı bir kozmetik üründür. Saç dökülmeleri ve deri tahrişlerine sebep olur.