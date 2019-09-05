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Besleyene 7 bin 802 TL para cezası kesilecek

Sivas Valiliği, Pitbull dahil olmak üzere toplam 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:39
Besleyene 7 bin 802 TL para cezası kesilecek

Sivas Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplandı. Toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü kapsamında tehlike arz eden hayvanlarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan yazılı açıklamada Sivas'ta Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkları ile bu ırkların melezleri olan köpeklerinin ülkeye girişi, satışı, üretimi, sahiplenilmesi, takas edilmesi ve hediye olarak verilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Belirtilen köpek ırklarını bu bulunduran kişiler hakkında hayvan başına 7 bin 802 TL para cezası uygulanacağı ve söz konusu hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu. 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:39
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