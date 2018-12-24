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Beslenme çantasının olmazsa olmazları nelerdir?

Çocukların beslenme alışkanlığı gelişimi için gerekli besinleri alması gerekir. Anne ve babaların çocuğun beslenmesine doğru besin öğelerini koyması çok önemli! Prof. Dr Funda Elmacıoğlu, çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sürdüğüne dikkat çekti. Okul çocuklarının her sabah anne-baba ile yapacakları kahvaltının sağlıklı beslenmede ilk adım olduğunu söyleyen Elmacıoğlu, bu öğünün hem yetişkinler hem de çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için atlanmaması gerektiğini, özellikle çocuğun okul başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 23:55
Beslenme çantasının olmazsa olmazları nelerdir?

"BESLENME ÇANTASI DÖRT GRUPTAN BESİNLERİ İÇERMELİ"


Dengeli ve yeterli beslenmenin okul saatlerinde de devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Elmacıoğlu, burada  beslenme çantasına büyük görev düştüğünü ifade ederek, yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunu süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar olarak sıralarken beslenme çantalarının mümkün olduğunca bu dört grupta bulunan besinlerden seçilerek hazırlanmasını tavsiye etti. Prof. Funda Elmacıoğlu, "Süt, ambalajlı olmalı. Okul Sütü dağıtımının olmadığı günlerde beslenme çantalarına ambalajlı ayran ya da yoğurt konabilir ya da çocuklar bu ürünleri okul kantinlerinden rahatlıkla temin edebilir. Bunun yanı sıra çocuğun günlük süt ihtiyacını karşılayacak dondurma da sağlıklı bir seçenek" şeklinde konuştu.

"BESLENME ÇANTASINA AÇIKTA SATILAN YİYECEK KOYULMAMALI"

Prof. Funda Elmacıoğlu, iyi yıkanmaları koşuluyla sebze ve meyve beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirterek, "Yoksa rahatsızlıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Meyve sebze konulamadığı günlerde ise yine çocuklar, okul kantinlerinden alabilecekleri meyve ve sebze sularını gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunların yanında beslenme çantasında fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler. Beslenme çantasına dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler kesinlikle konmamalı, ambalajlı gıdaların ise ambalajları yırtık veya yıpranmış olmamalı ve son kullanım tarihine dikkat edilmeli" dedi.

"SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇOCUKLARIN KEMİK GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ASÜD Genel Sekreteri Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da yaptığı açıklamada süt ve süt ürünlerinin  özellikle okul çağındaki çocuklar için önemine vurgu yaparak velileri çocuklara her gün süt içirmeye davet etti.
Kemik gelişiminin sürmekte olduğu okul çağında süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kaynağı olarak öne çıktığını belirten Sakkaoğlu, bu yaşlarda oluşan sağlam bir kemik yapısının gelecekte yaşlılıkla birlikte gelebilecek problemleri öteleyeceğini kaydetti.
Sakkaoğlu, son dönemde moda olan sokak sütlerinin yeterli denetiminin sağlanamadığını, kaynağı bilinmeyen sütlerin zehirli koruyucu maddelerden, şarbon mikrobuna kadar insan sağlığı için zararlı her türlü riski barındırabileceğini söyledi.
ASÜD Genel Sekreteri açıklamalarının sonunda, ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve güvenilir şekilde beslenerek büyümesi için korunaklı ambalajlar içerisinde satılan süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:55
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