0553 313 94 23

Beslenme çantasında neler olmalı

Yakında başlayacak olan okul maratonu çocuklar kadar aileleri de heyecanlandırıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:37
Beslenme çantasında neler olmalı

Yakında başlayacak olan okul maratonu çocuklar kadar aileleri de heyecanlandırıyor. Okulun açılmasıyla birlikte güne erken başlayacak olan çocukların derslerinde daha verimli ve başarılı olması ise doğru beslenmelerinden geçiyor.


Okula ilk kez adım atan çocukların yaşadığı çevresel değişikliğin, beslenme alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Tuğba Küçük, çocukların sağlıklı bir bünyeye sahip olabilmesi ve derslerinde başarıyı yakalayabilmeleri için uygulanması gereken beslenme düzeni ile ilgili bilgi verdi.


Tuğba Küçük, “Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme ile bedensel, duygusal,sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temeloluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor’’ dedi.


Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Tuğba Küçük, özelikle kahvaltıya dikkat çekerek, "Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak %57’sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Okul çocuklarında tüm bu olumsuz durumları önlemek ve en iyi büyüme-gelişmeyi sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır."


Kahvaltıda neler tüketilmeli?


Kahvaltı yapmanın ne kadar önemli olduğu kadar, kahvaltının içeriği de oldukça önem taşımaktadır.Kahvaltıda; kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine büyümek için gerekliolan proteinden zengin süt, yumurta, peynir, bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineralden zengintaze sebze-meyve; günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi gıdalar tüketilmelidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıkım kararı alınan Bodrum'daki inşaatla ilgili yeni gelişme
    1. Yıkım kararı alınan Bodrum'daki..
    2. Kore Yarımadası'nda Lingling Tayfunu
    3. Atlı Okçular Tokat’ta nefesleri kesti
    4. Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay..
    5. Araca giren arı dehşet saçtı! 1'i ağır..
    6. "İnşallah Şenol hoca gibi olurum"
    7. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM..
    8. Almanya'da Müslüman öğrenciler camide..
    9. HUDER Başkanı Ali Dilber, “Bir an..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    11. Anneler HDP’nin kapısına dayandı! Aile..
    12. "Kıbrıs'ta yeni süreç netlik içerecek"
    13. Basketbolun efsaneleri sahada kadına..
    14. Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross..
    15. Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun..
    16. Şadırvanda unutulan 600 liralık..
    17. Mustafa Cengiz: "Galatasaray’a karşı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin..
    19. Antalya'da plaj voleybolu şenliği
    20. Üsküdar’da yüzlerce çocuk sünnet..
    21. Putin'den gerilimi tırmandıracak..
    22. Tekirdağ'da ATV devrildi: 1 ölü
    23. Emniyet kemeri sayesinde burnu bile..
    24. Araca giren arı kazaya neden oldu
    25. Red Bull Gaming Ground’a Gamex’te..
    26. İzmir'de 143 kaçak göçmen yakalandı
    27. Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un..
    28. 71 yaşındaki Hayrettin Sönmez’den..
    29. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan,..
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim