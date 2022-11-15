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Dünya Beslediği yılan soktu! FETÖ'cü, Yunanistan'ı karıştırdı
Dünya

Beslediği yılan soktu! FETÖ'cü, Yunanistan'ı karıştırdı

Yunanistan, göz yumduğu terörün oyuncağı oldu. Geçen hafta Atina - New York seferini yapan bir yolcu uçağının Atina'ya acil iniş yapmasına sebep olan asılsız ihbarın arkasından bir FETÖ'cü çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 18:17:00 -
Beslediği yılan soktu! FETÖ'cü, Yunanistan'ı karıştırdı

Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki taleplerine kulak tıkayan Yunanistan bu kez FETÖ'cülerin oyununa geldi.

Geçen hafta Atina ve Washington’u alarma geçiren asılsız ihbarın arkasından, Yunanistan’a kaçan 2 FETÖ’cü çıktı.

Türkiye'nin teröristlere ilişkin ihbarları ile iade taleplerini duymazdan gelen Atina, Amerikan makamlarından gelen istihbaratla havadaki uçağı çevirdi.

Atina-New York seferini yapan yolcu uçağı İtalya üzerindeyken Yunanistan’a geri döndürüldü.

Atina'dan Dubai’ye gitmek üzere olan bir başka uçak da durduruldu, yolcular didik didik arandı. Ancak uçakta terörist bulunduğu ihbarını, Atina’da yaşayan bir FETÖ’cünün yaptığı ortaya çıktı.

Yunan basını aynı evde kalan 2 FETÖ üyesinden birinin, arkadaşının ABD’ye ailesinin yanına gitmesini engellemek için ihbarda bulunduğunu yazdı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA , bilgileri Yunan istihbaratına iletti.

İki uçakta yapılan aramalardan sonuç çıkmazken, asılsız ihbarı yapan FETÖ’cünün 3 yıldır Yunanistan'da yaşadığı ve vize başvurusunun henüz sonuçlanmadığı ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Terörle mücadelede işbirliğinden kaçınan Yunanistan, FETÖ'cüleri de görmezden geliyor.

Yunanistan’a yaklaşık 25 bin FETÖ’cünün kaçtığı tahmin ediliyor.

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