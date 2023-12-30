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Yerel Beslediği köpek kolunu parçaladı!
Yerel

Beslediği köpek kolunu parçaladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 16:16:00 -
Beslediği köpek kolunu parçaladı!

Hasan Z. isimli şahıs, beslediği köpeği tarafından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipli bir köpeğin ısırma vakası gündeme geldi. İnegöl'ün kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Hasan Z., beslediği sırada tuttuğu Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpek saldırdığı sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Köpeğinin saldırısından yaralı kurtulan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk tedavisi tamamlanan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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